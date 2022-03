Stari prdci in enakopravnost

Enkrat na leto se vsi mediji na svetu spomnijo, da bi bilo treba odpreti temo o enakopravnosti spolov. Seveda, 8. marec je pripraven datum za tovrstne podvige. Zdaj, enkrat ni nobenkrat, ampak "bolje išta nego ništa" ali bolje vrabec v roki kot golob na strehi in kar je še tovrstnih domislic. Korak naprej pa so glede na objave v družbenih medijih storili na madžarski televiziji, kjer so pripravili okroglo mizo o enakopravnosti spolov in za mizo posedli pet starejših moških. Kako enakopravno!