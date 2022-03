Robert Kranjec, nekdanji svetovni prvak v smučarskih poletih: Zaradi novih dresov ni več pravega letalca

Slovenski smučarski skakalni selektor Robert Hrgota je na tretji vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu, vzel s sabo šest skakalcev, ki uživajo v letenju na smučeh. Že zdaj je jasno, da bo vsaj eno prosto mesto izmed štirih zasedel eden izmed bratov Prevc. Na Norveškem, kjer se prvenstvo začenja že danes, so ob Petru, Domnu in Cenetu Prevcu še Timi Zajc, Anže Lanišek in Lovro Kos. Na svetovnem prvenstvu ima posamezna nacija v kvalifikacijah pravico nastopa s štirimi letalci, zato slovenske orle že v prvih dveh serijah za trening čaka oster boj za preboj v ekipo. Slovenski skakalci v zadnjih letih slovijo kot izjemno uspešna letalna nacija, zato so cilji razumljivo visoki. Doslej je v slovenski zbirki pet posamičnih kolajn in dve ekipni, Hrgota pa si želi, da bo ta zbirka v nedeljo še bogatejša. Slovenski selektor se je z obeh velikih tekmovanj, na katerih je vodil reprezentanco, vrnil z vsaj eno kolajno. Pri Dnevniku pa smo se na kratkem pogovoru ustavili pri športniku, ki do Vikersunda goji posebne občutke. Robert Kranjec je pred natanko desetimi leti, ko je Vikersund zadnjič gostil svetovno prvenstvo v poletih, postal svetovni prvak.