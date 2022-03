Bayern se je že dvajsetič, kar je evropski rekord, uvrstil v četrtfinale lige prvakov, junak v Münchnu pa je bil Poljak Robert Lewandowski, ki je proti Salzburgu igral jubilejno, stoto tekmo med evropsko elito. Dosegel je že četrti hat-trick v sezoni in svojega petega v zgodovini lige prvakov, s katerim je skoraj postavil rekord na najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, saj je zanj potreboval le 12 minut in 18 sekund pri uvodnih treh golih proti Salzburgu med 12. in 23. minuto. Rekord še vedno drži Francoz Bafetimbi Gomis, ki je leta 2011 kot igralec Lyona trikrat zatresel mrežo Dinama iz Zagreba v pičlih osmih minutah. Takrat je bil izid na Hrvaškem prav tako 7:1, a v korist gostov iz Francije. Je pa 33-letni Lewandowski vseeno postal strelec najhitrejšega hat-tricka v zgodovini lige prvakov in izboljšal rekord Italijana Marca Simeoneja, ki je pred 26 leti v dresu Milana trikrat zadel v polno v uvodnih 24 minutah proti norveškemu Rosenborgu.

Zdaj je Poljak že pri 85 golih v tem tekmovanju, za katere je potreboval sto tekem. Pri tem je v boju za dosego 85 golov precej uspešnejši od Argentinca Lionela Messija, ki je za to potreboval 103 tekme, od Portugalca Ronalda pa kar 17 tekem manj. »To je neverjetno. Tekmo smo odigrali tehnično skoraj brezhibno. Imeli smo veliko priložnosti, vendar jih precej nismo izkoristili. A še vedno smo dosegli kar sedem golov,« je bil po fantastični predstavi svoje ekipe navdušen komaj 34-letni Bayernov trener Julian Nagelsmann, njegov klub pa je že sedmič – kar je absolutni rekord lige prvakov – zmagal z vsaj sedmimi doseženimi goli. Kljub polomu v Nemčiji ni bil nezadovoljen niti Salzburgov trener Matthias Jaissle. »Seveda vsak poraz boli, še posebej s tako veliko razliko, a iz njega moramo potegniti le pozitivne stvari. Bili smo najmlajša ekipa, ki se je uvrstila v osmino finala, in tega nam nihče ne more vzeti,« je dejal Matthias Jaissle, s 33 leti najmlajši trener v ligi prvakov. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je v Münchnu za Salzburg igral le od 62. minute (takrat je Salzburg zaostajal že z 0:5), a se lahko tolaži vsaj z dejstvom, da je pri manj kot 19 letih postal prvi slovenski najstnik, ki je zaigral v izločilnem delu lige prvakov, skupno pa osmi Slovenec.

Klopp ima dovolj Interja Precej bolj napeto kot na Bavarskem je bilo v Liverpoolu, kjer so gostitelji zgubili z 0:1 proti Interju, a so zaradi zmage v Milanu (2:0) napredovali med osem najboljših klubov v Evropi. Že 37-letni slovenski vratar Samir Handanović je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, a so nasprotniki kar trikrat zadeli okvir njegovega gola, po Interjevem izpadu pa v igri za četrtfinale ostaja le še vratar Jan Oblak, ki bo v torek z Atleticom iz Madrida gostoval pri Manchester Unitedu (prva tekma v Španiji 1:1). Inter je povedel v 62. minuti, ko je zadel Argentinec Lautaro Martinez, a gostje vseeno niso dočakali drugega gola, ki bi jim prinesel vsaj podaljške. »Težave, ki smo jih imeli v igri, sem pričakoval, a so vseeno bile prevelike in preveč očitne. Toda vseeno smo imeli tudi brez naše sijajne igre nekaj super priložnosti, izkoristili pa žal nismo nobene. Inter je super ekipa, fantje so pravi bojevniki, zato sem vesel, da se nam z njimi ni treba udariti vsak teden,« je ocenil Liverpoolov trener Jürgen Klopp. Njegova ekipa je prvi domači poraz doživela leto in dan po neuspehu 7. marca lani, ko je na Anfieldu zmagal Fulham. Kljub temu se je Liverpool v petih sezonah že četrtič uvrstil v osmino finala lige prvakov. Čeprav je imel Liverpool veliko prednosti v posesti žoge (61 odstotkov, Inter le 39), se je gostujoči trener Simone Inzaghi težko sprijaznil z izpadom. »Vsi smo zelo razočarani. Na obeh tekmah smo bili enakovreden tekmec, a za odločilna sta se izkazala dva gola v zadnjih petnajstih minutah na prvi tekmi v Milanu.«