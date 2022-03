Tako kot je bil v Dnevniku 8. marca objavljen prispevek pod zgornjim naslovom, slovenski mediji vsepovprek sprašujejo za mnenje o vojaškem dogajanju v Ukrajini vojaško neuke obramboslovce, ki podajajo po mojem mnenju zgrešene ocene in razlage, včasih prav tragikomične. Vse to iz preprostega razloga, ker je splošno mnenje, da obramboslovci vedo kaj o vojaških zadevah, pa absolutno ni tako. Povsod po svetu je obramba popolnoma vojaška obramba, v kateri je osnova vojaštvo, vojaška stroka, veščina in vojaške vede.

Ne morem se strinjati z razlago obramboslovke Jelene Juvan, ki je v okviru študija pisala zaključne naloge o družinah in o religiji v Bosni, zdaj pa tolmači bele oznake na ruskih vojaških vozilih, češ da črke Z in V pomenijo zahod in vzhod, smeri, od kod prihajajo ali kam gredo vojaki. Dejstva so čisto drugačna. Rusi označujejo svoja vozila in tudi vojake z belimi oznakami, od raznih belih črt, trakov in različnih belih simbolov (Z, V, trikotnik, krog …), ki so enostavni in na daleč vidni, samo iz razloga, da se prepoznavajo med sabo in da se razlikujejo vsaj po teh oznakah od nasprotnika, Ukrajincev, ki uporabljajo v veliki meri enako bojno tehniko ter orožje, celo bojne uniforme so zelo podobne. Ukrajinci pa za razlikovanje uporabljajo rumene trakove in simbole. Vse to z namenom, da ne obstreljujejo svojih.

Prav tako so vojaško neprimerne razlage s strani obramboslovcev Juvanove in Prezlja, zakaj se počasi premika 60-kilometrska ruska vojaška kolona proti Kijevu. Pravita, da je to zaradi tega, ker odpadajo kolesa in zaradi pnevmatik, da je ruska tehnika eno leto stala, da ni bila v uporabi, da ni goriva in hrane, pa blato in naborniki. Kolone vojaške tehnike in vozil proti Kijevu iz različnih smeri, in ne samo iz ene, so nastale, ker se je z ukazom Putina čez noč povečalo število enot za napad na Kijev, prednost pri transportu imajo tanki in druga bojna vozila, zato preostalo bolj ali manj stoji. In ključno, zaradi velike koncentracije vojaških enot iz različnih smeri proti Kijevu je nastalo ozko grlo pred mestom, ko je treba te enote razviti v izhodiščno bojno razporeditev enot za obkolitev in nato za napad na mesto. Ozko grlo na koncu cest pred mestom je ključ, zakaj se je naredila dolga kolona vozil. Dokler pa so uporabne ceste, se nihče ne bo premeščal po njivah, travnikih in močvirjih. Vojaško nestrokovni razlogi, ki jih v prispevku navajata obramboslovca, ne držijo tudi iz razloga, ker so Rusi več mesecev ob ukrajinski meji izvajali obsežne vojaške vaje v skorajda enakih terenskih pogojih, preverjali so tehniko v uporabi in moštva ter jih dodatno usposabljali ter se v vseh pogledih pripravljali za napad na Ukrajino. Pa prav obramboslovci so za sveto trdili, da ne bo ruskega napada, kljub enomesečnim verodostojnim ameriškim napovedim o ruskem napadu, in še celo takrat, ko so Rusi že vkorakali na vzhod Ukrajine.

Anton Peinkiher, Ljubljana