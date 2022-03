Zapeljivi šarm avtoritarnosti

Pobalinstvo. S to besedo je Matej Tonin, obrambni minister in predsednik NSi, označil dogovor Levice, da vloži zahtevo za ustavno presojo odločitve državnega zbora, ki je prepovedal referendum o nakupu oklepnikov. Koalicijski poslanci so svojo odločitev, kot je znano, oprli na mnenje, da o mednarodnih pogodbah, kar naj bi bil sporazum z organizacijo OCCAR o nakupu 45 boxerjev, ni dovoljeno izrekati mnenja na referendumih. A po mnenju Levice ta sporazum ni mednarodna pogodba, temveč le nekakšen mednarodni akt, na podlagi katerega bi pogodbo lahko šele sklenili. In zato so za presojo zakonito in legitimno zaprosili ustavno sodišče.