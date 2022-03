Užaljeni župan, naduti premier

Ljubljana tega ne bo pozabila. To nagajanje SDS nikoli ni prineslo ničesar dobrega, tudi tokrat ne bo,« je v torek na redni tedenski tiskovni konferenci grmel ljubljanski župan Zoran Janković, medtem ko so bili člani vlade na uradnem obisku osrednjeslovenske regije, nihče pa ni prišel v ljubljansko mestno hišo. »Če hočejo biti sami, naj pač bodo,« je še pristavil. In nato kot mali užaljeni otrok zacepetal, da ni dobil niti vabila na srečanje županov na večerno zaključno javno tribuno z župani in gospodarstveniki v Kamniku. Nato je vlada na twitterju sporočila, da #zokidela laže, ker so vabilo poslali 2. marca. Janković je pozneje na facebooku razložil, da vlada natolcuje, ker je vabilo prejel na dan dogodka, 8. marca, ob 13. uri, to se pravi po tiskovni konferenci, na kateri je ozmerjal vlado.