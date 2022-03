Varovanci Dejana Grabića so v zadnjih dveh krogih doma igrali neodločeno z Olimpijo, minulo nedeljo pa so nogometaši Brava v gosteh premagali vodilni Maribor, vendar štirih osvojenih točk niso oplemenitili na tekmi z devetouvrščenim Taborom. Edini gol na tekmi je že sredi prvega polčasa dosegel Dino Stančič, verjetno pa nogometaši iz Sežane ne bi imeli nič proti, če bi še več tekem lahko igrali v športnem parku Šiška. To je bila namreč že njihova druga zmaga v letošnji sezoni na tem stadionu. V Celju so domačini v razburljivi tekmi, v kateri je bil gostom ob koncu prvega polčasa po dodatnem pregledu razveljavljen gol za izenačenje, premagali neugodne Domžalčane. Njihovo zmago je v končnici tekme potrdil Ivan Majevski, gostje so izid prek Emirja Saitoskega sicer znižali. Že v sodnikovem podaljšku je bil izključen kapetan gostov Senijad Ibričić. Koprčani so po današnji zmagi nad Radomljami v športnem parku Domžale vsaj začasno na drugem mestu prehiteli Olimpijo. Tudi na tej tekmi je odločitev padla v prvem polčasu, ko je s približno 20 metrov v polno zadel Marko Đira.

Zdaj tretjeuvrščeni Ljubljančani so v nedeljo šestkrat zatresli mrežo ekipe iz Kidričevega. Ali to pomeni tudi preporod v njihovi igri, bo v veliki meri pokazala njihova današnja tekma v Murski Soboti (ob 17.30). Za zeleno-bele bo to zadnje gostovanje pred tremi domačimi tekmami. V letošnji sezoni so proti Muri dosegli le en gol, ki jim je v Stožicah prinesel vse tri točke, na prvi medsebojni, v Fazaneriji, so z enim golom do zmage prišli aktualni državni prvaki. »Zadnji krog je bil za nas vsekakor ugoden, zadovoljni pa smo lahko tudi z igro, ki smo jo prikazali proti Aluminiju, ko smo bili učinkoviti tudi v napadu. Že nekaj časa govorim, da smo na dobri poti, kar bo treba potrditi tudi v Murski Soboti,« je pred gostovanjem v Fazaneriji dejal Dino Skender, trener nogometašev Olimpije. »Čeprav je Olimpija spet nekoliko spremenila zasedbo, se njena filozofija v igri ni bistveno spremenila. Paziti bomo morali, da bomo ves čas zbrani in agresivni,« pa je pred današnjim derbijem želja Damirja Čontale, trenerja Mure.

Mariborčani, ki še čakajo na kazen disciplinskih organov NZS zaradi incidenta ob nedeljskem porazu z Bravom, bodo danes (ob 15. uri) gostovali v Kidričevem. Domačini bodo prvič igrali pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika, zagotovo pa jih še vedno peče šest prejetih golov na zadnjem gostovanju v Stožicah. Favoriti so seveda Mariborčani, ki bodo igrali brez svojega najboljšega strelca Ognjena Mudrinskega.

Vrstni red po 26. krogu: 1. Maribor 48 (tekma manj), 2. Koper 46, 3. Olimpija 45 (tekma manj), 4. Bravo 38, 5. Mura 37 (tekma manj), 6. Domžale 35, 7. Celje 29, 8. Radomlje 27, 9. Tabor Sežana 25, 10. Aluminij 20 (tekma manj).

Celje – Domžale 2:1 (1:0) Strelci: 1:0 Kuzmanović (27), 2:0 Majevski (86), 2:1 Saitoski (88). Stadion Arena Z'dežele, gledalcev 600, sodnik: Ponis (Koper), rumeni kartoni: Kuzmanović, Tomić, Janjičić; Dobrovoljc, Pišek. Celje: Rozman, Morozov, Zaletel, Zec, Brecl, Tomić, Majevski, Vrbanec (od 72. Janjičić), Begić (od 79. Čop), Kuzmanović (od 72. Jakobsen), Božić (od 67. Sokler), trener: Rožman. Domžale: Mulalić, Alić (od 60. Dobrovoljc), Šoštarič Karič, Klemenčič, Ilenič (od 60. Žinič), Pišek, Husmani (od 75. Saitoski), Jurilj (od 75. Perc), Ibričić, Markuš (od 60. Georgijević), Jakupović, trener: Đuranović. Igralec tekme: Ivan Majevski (Celje). Streli v okvir gola: 5:6, streli mimo gola: 1:4, prosti streli: 15:18, koti: 4:7, obrambe vratarjev: 5:3, število vseh napadov: 102:123, število nevarnih napadov: 62:80, posest žoge (v odstotkih): 46:54.