Zaman se trudim

Madžarska književnost je pri nas manj znana, zato je vsak prevod dragocen: roman Vrata ene najbolj znanih madžarskih avtoric Magde Szabó (1917–2007) je šele njen drugi prevod, prvi, Srna, je izšel leta 1967. Vrata so namreč izjemen roman, družben in psihološki, v vsej večplastnosti; po njem so v Veliki Britaniji posneli tudi film.