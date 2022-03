Ukrajinski voznik Andrey Medvid je svoj 24-tonski mercedesov tovornjak, naložen s slovensko humanitarno pomočjo, v torek ponoči pripeljal v ukrajinsko mesto Užgorod. V velikem skladišču ob robu mesta je opazoval, kako so možje z viličarjem razkladali zavoje z oblekami, medicinskimi pripomočki, hrano, posteljnino... Od tu bodo slovenske donacije potovale naprej v mesta, ki jih napada ruska vojska in kjer so ljudje ostali brez vsega. Del pomoči bo porabljen tudi v Užgorodu in okolici. V Transkarpatsko regijo, ki leži ob slovaški meji, v zadnjih dneh prihaja ogromno število beguncev, ki se pred vojno pomikajo na zahod. Tu so vse hotele in javne objekte spremenili v begunske centre: ljudje spijo na tleh v šolah, študentskih domovih, na železniški postaji...

Andrey Medvid je bil s svojim prispevkom k reševanju domovine zadovoljen. »Malo sem utrujen, ampak je v redu,« se je nasmejal redkobesedni mladenič. Za prevoz se je javil kot prostovoljec. Druge moške vključujejo v vojsko, a Ukrajina potrebuje tudi šoferje, ki dovažajo pomoč iz vse Evrope. V ponedeljek zvečer so Andreyjev tovornjak do vrha naložili v skladišču slovenskega podjetja Duol v Kamniku pod Krimom, kjer se zbira pomoč iz Slovenije. Prevoz prek Madžarske je organiziralo ukrajinsko veleposlaništvo. »Mi lahko stvari potem dostavimo najdlje v notranjost Ukrajine. Z vojaškim spremstvom gremo tudi tja, kamor si druge humanitarne organizacije ne upajo,« je povedala predstavnica veleposlaništva Natalya Markevych. »Odziv Slovencev pri zbiranju humanitarne pomoči je izjemen. Hvala!« je še dejala.

Mednarodne organizacije ocenjujejo, da bo na zahod Ukrajine prišlo še več milijonov beguncev. Iz obleganih mest tudi proti Užgorodu vsak dan vozijo avtobusi in vlaki. Tu jih prostovoljci oskrbijo in večino pospremijo naprej prej slovaške in madžarske meje naprej v Evropsko unijo. V torek zvečer je na mejnem prehodu Peč proti Madžarski stala dolga kolona trinajstih avtobusov. Z oken so gledale matere, otroci so plezali prek sedežev. »Kijev-Madrid« je pisalo na zadnjem avtobusu v vrsti. Pred Ukrajinci je še dolga pot.