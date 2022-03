Nov preizkus zrelosti in dviga forme za košarkarje Cedevite Olimpije, nova kljukica. Ljubljančani so v torek v 14. krogu evropskega pokala v Stožicah gostili Budućnost, proti kateri so v letošnji sezoni trikrat že izgubili, tokrat pa so prikazali eno boljših predstav v letošnji sezoni in prišli do pomembne zmage. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so v vseh tekmovanjih nanizali deset zaporednih uspehov, zato je njihova samozavest visoka. Za dodatno energijo so v torkovem večeru poskrbeli tudi navijači, ki se jih je na tribunah v Stožicah zbralo okoli 3000. Zmaje že danes čaka nov izziv, ko bodo na prestavljeni tekmi 9. kroga drugokakovostnega evropskega tekmovanja gostili grški Promitheas.

Golemcu govorili, da bo imel s Pullnom težave, a jih nima »Zmago posvečamo navijačem. Lepo jih je bilo znova videti na tribunah v večjem številu. Ko se tekma enkrat začne, sem sicer tako osredotočen na dogajanje na parketu, da ne opazim, ali je dvorana polna ali prazna. A tokrat sem prav čutil njihovo energijo. Proti Budućnosti smo garali vseh 40 minut. Napadalno nam je igra lepo tekla, z izjemo nekaj minut, ko smo želeli nekatere stvari reševati prehitro. A proti takšnemu nasprotniku je utopično pričakovati, da bo šlo vse kot po maslu od začetka do konca. Imeli smo nekaj težav tudi z zapiranjem in njihovim skokom v napadu, a ko potegnem črto, smo do zmage prišli povsem zasluženo,« je bil po uspehu vidno zadovoljen trener Olimpije Jurica Golemac. Potem ko je bil še nedavno pod hudim pritiskom zaradi slabih rezultatov, mu je uspelo po rošadah v moštvu obrniti potek sezone. »Ves čas dobro delamo na treningih. Tudi v najtežjih trenutkih smo verjeli vase. V lansko sezono smo denimo uspešno krenili, pa smo imeli na koncu spodrsljaje. Z Dragićem, Ferrellom in Omićem smo se odlično ujeli in stvari počasi delujejo tako, kot morajo. Morda kakšen posameznik še išče vlogo v ekipi, a kot celota smo iz dneva v dan boljši,« je razloge za preobrat naštel kapetan Jaka Blažič. Ena ključnih stvari za dvig rezultatske krivulje je boljša igra v obrambi. Golemac sicer še vidi prostor za napredek, a gredo stvari po njegovem v pravo smer. »V obrambi imamo še rezerve. Včasih denimo pozabimo, da še nismo v bonusu in da lahko kakšen napad prekinemo z osebno napako. Sem ter tja nam pade koncentracija in dobimo lahke koše pod obročem, ko niti ne vidimo, kje je žoga. Potem so tu zapiranja pri metih, ne le visokih igralcev, temveč tudi branilcev. O vsem tem veliko govorimo z igralci, ki kažejo veliko željo. Prepričan sem, da bomo v tem pogledu le še napredovali.« V igri Olimpije postaja vse bolj ključen posameznik Yogi Ferrell, niti v igri pa dobro vleče Jacob Pullen, ki je bil v karieri bolj navajen, da je prvi strelec, a ga ne moti, da ima pri Golemcu drugačne naloge. »Ferrell napreduje iz tekme v tekmo, iz treninga v trening. Ne smemo pozabiti, da je to njegova prva sezone v Evropi in da se še vedno srečuje s situacijami, ki jih ni vajen. Je zelo odprt človek in ogromno sprašuje, zato je delati z njim užitek. Predvsem si želim, da še dvigne igro v obrambi in organizacijo napadov, a na splošno sem z njim izjemno zadovoljen. Kot tudi s Pullnom, ki je zelo inteligenten igralec. Preden je prišel, so mi govorili, da je včasih z njim težko delati, a do zdaj nisva imela niti ene težave. Naredil je kakovosten preskok, saj se je podredil kolektivu in gleda le na zmage. Zadnje čase igra izjemno tudi v obrambi. Je zelo osredotočen in motiviran.«

Promitheas kakovostna ekipa Že današnji dan za Olimpijo prinaša nov izziv, z zmago proti Promitheasu pa bi Ljubljančani prišli na polovično uspešnost (po sedem zmag in porazov). S tem bi se utrdili med osmimi ekipami, ki iz skupine B potujejo v končnico, hkrati pa bi lahko potihem upali tudi na četrto mesto, ki prinaša v osmini finala prednost domačega parketa. »Po slabšem začetku sezone gledamo le na to, da se prebijemo v končnico. A če bo možnost za četrto mesto, jo bomo zgrabili z obema rokama,« pravi Blažič. Da bi bilo kaj takšnega mogoče, je zmaga proti Promitheasu obvezna, saj Ljubljančanom v rednem delu ostanejo le še štiri tekme. »Težko je igrati dve tekmi v tako kratkem času, a še težje je Promitheasu, ki je po zmagi proti Ulmu moral na pot. Grško moštvo je kakovostno, utrujenost pa lahko prebrodimo s pomočjo navijačev, ki jih bomo znova potrebovali v čim večjem številu,« sporoča Golemac.

Evropski pokal, 14. krog, druge tekme v skupini B: Promitheas – Ulm 79:68, Bourg – Valencia 77:88, Venezia – Virtus, Gran Canaria – Bursaspor oboje sinoči, vrstni red: Valencia 10-4, Granc Canaria 9-4, Budućnost 8-6, Venezia 7-5, Virtus 7-6, Olimpija 6-7, Ulm 6-8, Bourg 5-9, Bursaspor 4-8, Promitheas 4-9. x