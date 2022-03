Župani premogovnih regij bodo iskali sinergije

Osem županov savinjsko-šaleške regije in Zasavja ter direktorja obeh regionalnih razvojnih agencij so podpisali sporazum o ustanovitvi sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje, ki bo aktivno spremljal postopke v procesu pravičnega prehoda za izstop iz premoga.