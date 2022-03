V prvih dveh letošnjih mesecih sta peti in šesti blok Teša skupaj proizvedla 606 gigavatnih ur elektrike. To predstavlja skoraj 40 odstotkov celotne proizvedene elektrike v Sloveniji za to obdobje, so danes sporočili iz HSE, katerega član je tudi Teš. Dolgoletno povprečje Teševega deleža v slovenski proizvodnji elektrike je okoli 30 odstotkov.

Višji Tešev delež gre po njihovih navedbah verjetno tudi na račun nižje proizvodnje elektrike iz hidroelektrarn, saj je letošnja zima precej suha, hidrološke razmere pa s tem manj ugodne za proizvodnjo hidroenergije. V HSE ob tem izpostavljajo tudi, da je zanesljivost šestega bloka na visoki ravni.

Poudarjajo še, da se je razlika med ceno elektrike na veleprodajnem trgu in ceno emisijskih kuponov v okviru evropske sheme za trgovanje z dovolilnicami za izpuste (ETS) za naslednjih nekaj let dobave bistveno povečala, s tem pa so se izboljšali tudi ekonomski pogoji za proizvodnjo elektrike iz Teša, ki so bili v zadnjih letih ob visoki ceni kuponov in razmeroma poceni elektriki neugodni.