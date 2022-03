Prav po številnih arheoloških izkopaninah iz tistega časa se na primer celotno zgodovinsko obdobje starejše železne dobe imenuje Halšatska doba ali Halštatska kultura, gre pa za čas od 9. do 6 stoletja pred našim štetjem. Odkrili so veliko prazgodovinsko grobišče z 2500 grobovi iz mlajše železne dobe, med drugim so izkopali več kot 5800 predmetov iz zlata, brona, železa, jantarja in stekla.

Zaradi očarljivih hiš v pravljičnem okolju imajo v Hallstattu tudi težave, saj kraj obiskujejo nepregledne množice turistov. Nekaj več kot 900 prebivalcev se vsak dan sooči z množico od 10.000 pa tja do 30.000 obiskovalcev. Seveda so že začeli razmišljati o omejevanju obiska, a je jasno, da se tudi kot turist ne boste počutili prijetno v nepopisni gneči. Prav zato je mogoče kot nalašč prav zdaj pravi čas, da obiščete ta biser, ki je ime dobil po nahajališču rudnikov soli, ki so jih izkoriščali že v prazgodovini. Od leta 1595 so pretakali slanico po 40 kilometrov dolgem cevovodu, ki je bil zgrajen iz 13.000 izdolbenih dreves in je verjetno najdaljši leseni cevovod na svetu.

V teh zimsko spomladanski dnevih vas vabijo na izlete s krpljami, po spominke pa pojdite v Hand.Werk.Haus v bližnjem Bad Goisernu. Tam boste našli veliko izbiro unikatnih rokodelskih izdelkov od tradicionalnih oblačil in klobukov, do nakita, ur, vina, torbic za dame, čistega naravnega čebeljega medu ...

Ampak, vrnimo se v Hallstatt. Seveda lahko uživate na glavnem trgu s fontano, okrog katerega so nanizane baročne hiše z bujnim cvetjem na balkonih in okenskih policah, lahko pa se s posebno žičnico odpeljete 350 metrov višje do zgodovinskega stolpa Rudolfsturm, ki je bil nekoč utrdba za obrambo rudarskega območja pred vsiljivci in je služil kot dom direktorja rudnikov. Stolp še vedno ponuja čudovit razgled, precej bolj adrenalinski pa je seveda pogled na Hallstatt z bližnje in spektakularne steklene ploščadi. Seveda je obvezen ogled rudnika soli, obisk sveta podzemlja, kjer so ljudje že tisočletja kopali sol, danes pa je to svet zabave in pustolovščin - tam vas čakajo rudarski tobogan, podzemno slano jezero, razburljivo potovanje z rudarsko železnico ...

Poleg jezera in najstarejšega rudnika soli na svetu, je ena največjih znamenitosti mesteca tudi izrazito nenavadno pokopališče. Ne boste verjeli, ampak zaradi pomanjkanja prostora so vsakih deset let izkopavali kosti in jih odvažali v kostnico, da bi naredili prostor za nove pokope. Zbirka lobanj z napisanim imenom pokojnika, poklicem in datumom smrti je na ogled v tamkajšnji kapeli.

Če se boste pripeljali z avtom, morate vedeti, da je parkirnih mest zelo malo, cene pa so povsod enake - ena ura parkiranja vas bo stala 4 evre, tri ure 9, za od 13 do 24 ur pa boste za parkiranje plačali 15 evrov. Središče kraja je sicer zaprto za promet, zato dostop do apartmajev in hotelov, ki so v središču kraja, žal ni mogoč. A brez skrbi: vse, ki boste rezervirali namestitev v centru, bo od parkirišča do hotela ali apartmaja odpeljal manjši avtobus.

Hrano in pijačo ponujajo na vsakem koraku in prav vabljiva je: ribe iz kristalno čistega jezera, pa jabolčne ali slivove torte in štrudli vseh vrst ali slastne palačinke z marelično marmelado, jasno, tisto iz Wachaua. V restavraciji Im Kainz dobite zajtrk za 17 evrov, juhe so po 6 evrov, dunajski zrezek s krompirjem in solato je skoraj 19 evrov, toliko ali še nekaj malega več pa vas bo stalo tudi, če si boste na krožniku zaželeli ribo. Številni popotniki pa si naročijo kar golaževo juho in pivo v Bräugasthofu.

Pri prenočiščih so cene in ponudbe zelo različne - za dve nočitvi v sobi z balkonom s pogledom na jezero, poleg pa samopostrežni zajtrk, večerja s tremi hodi in vstopnici za obisk rudnik soli boste v Heritage hotelu plačali najmanj 680 evrov, v 15 kilometrov oddaljenem gostišču Sams pa boste za dve nočitvi z zajtrkom odšteli 128 evrov.