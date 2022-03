Pomlad bo v znamenju živih barv: zelene, rumene, modre, oranžne in roza. »Različnih živih barv ne bomo kombinirali le z modnimi dodatki, ampak z našim celotnim videzom. Lahko smo drzni in združujemo nenavadne barvne kombinacije. Neonske barve lahko kombiniramo z neonskimi barvami, pastelne s pastelnimi in žive z odtenki, ki so letos na vrhu trendov. Tisti, ki niso navdušeni nad pretirano živimi odtenki in norimi kombinacijami, bodo lahko samozavestno korakali v pastelnih odtenkih lila in limetasto zelene barve. Prav tako se še vedno ne poslavljamo od bele barve in zemeljskih tonov,« razloži modna vplivnica Lili Čadež.

Kot pravi, bo pomlad v znamenju črt na tisoč in en način, z nami ostaja tudi gingham vzorec, pri katerem pa bodo hladne barve zamenjali pastelni in topli odtenki. »Poleg retro potiskov, ki so se začeli pogosteje pojavljati minulo leto, bomo v letošnji sezoni deležni tudi vse več psihedeličnih potiskov, sicer pa bodo spomladanski trendi to sezono resnično poskrbeli za vse generacije in najrazličnejše okuse. Ženske bomo lahko ponovno oblekle dolgo plisirano krilo, ki vsako sezono znova navduši mimoidoče, ali pa ga zamenjale z mini krilom in dodale blazer,« svetuje Čadeževa.

Udobje – pogoj za samozavest Po besedah sogovornice bodo že omenjene nenavadne barvne kombinacije postale nekaj vsakodnevnega, na drugi strani pa bomo to sezono lahko vedno bolj pogosto posegali tudi po belih kosih, ki bodo poleg kričečih barv prevladali na modnih policah. »Malce se bomo poslovili od modnih zametkov iz devetdesetih let, ki so kraljevali zadnjih nekaj let. A ne skrbite – hlače z visokim pasom ostajajo aktualne, vendar bomo imele ženske sedaj možnost izbirati tudi med spodnjimi deli z nizkim pasom. To pomlad se boste lahko torej brez zadržkov poigrale pri kombiniranju različnih barv, tekstur vzorcev in, navsezadnje, stilov,« je jasna modna poznavalka. Kaj pa obuvala? V katerih bomo ženske najprivlačnejše? Vsaka ženska je najbolj privlačna v čevljih, v katerih se počuti udobno, odgovarja Čadeževa. »Pravzaprav udobje predstavlja pogoj za samozavest. Posezite po 'multičevljih' – takšnih, ki bodo kos hitremu življenjskemu slogu in vsem dnevnim aktivnostim. Posezite po udobnih, a prikupnih supergah. Na tak način ne bo treba zamenjati treh parov čevljev dnevno, še vedno pa se boste ves dan počutili udobno in privlačno,« svetuje. Nepogrešljiv kos pomladi ostajajo tudi dobre hlače iz džinsa s širokimi hlačnicami. »Enostavne so za kombiniranje in popestrijo še tako dolgočasen stajling ter mu dodajo nekaj svežine iz preteklosti. Prav tako se zelo veselim, da po dolgi zimi v svojo garderobo ponovno vpeljem nekaj barv in se poigram pri njihovem kombiniranju,« pogovor sklene Lili Čadež, tudi promotorka obutve Deichmann.