Najpomembnejši slovenski skladatelji in pisci besedil so se potegovali, da bi prav Elda pela njihova dela. Zanjo so pisali najtežje pesmi, ki so zahtevale izjemen glasbeni razpon. »Že navsezgodaj sem si prizadevala za zahtevnejše skladbe. V Koštaboni sem jih poslušala na Radiu Trst, saj je pri nas ljubljanski radio bolj kot ne hreščal. Je pa res, da sem si pozneje včasih zaželela, da bi mi napisali kakšno bolj lahkotno pesem, ki bi šla bolj med širne množice. Za Včeraj, danes, jutri mi je Ati Soss dejal: »Elda, ta je uglasbena prav zate. Za včeraj, za danes in za jutri.« Vedno sem jo zapela v venčku svojih petih najuspešnejših pesmi. Marsikdaj mi je kdo dejal, da mu je šele z leti postala zelo všeč. Danes vidim predvsem obilico ponudbe, zaradi česar so pesmi kratkega veka. Čeprav so med njimi tudi kvalitetne in lepo zapete, so vseeno muhe enodnevnice.«

Eldi Viler je pri petju z nasveti pomagal mož, akademski glasbenik, oboist, pianist, harmonikar in saksofonist Anton Dežman. Spomni se tudi nasveta Jurija Součka: »Opozoril me je na izgovarjavo. Videla sem, da je odziv pri publiki res boljši, če sem besede jasno zapela, kot pa če sem nekaj momljala. Danes me tudi še kdaj povabijo, da bi kje kaj zapela, nisem pa več tako prepričana, ali naj to storim. Veste, pri mojih letih jajčka za čist glas ne pomagajo več. Pa tudi sape mi malo manjka.«

Naslov: Včeraj, danes, jutri

Izvajalka: Elda Viler

Glasba: Ati Soss

Besedilo: Branko Šömen