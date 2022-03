Posledice vojne bodo oblikovale evropske politike v prihodnjih letih in desetletjih, je v razpravi o varnostnih razmerah v Evropi po ruski agresiji na Ukrajino v Evropskem parlamentu opozoril Borrell.

Treba bo okrepiti skupno obrambno in varnostno politiko, vendar ne na račun solidarnosti, ter se med drugim soočiti z gospodarskimi posledicami, je dejal. Prvo, kar mora EU storiti, pa je zmanjšati odvisnost od ruskega plina, kar pa po njegovih besedah ne bo mogoče, če tega ne bodo pripravljeni sprejeti evropski državljani.

EU je v odzivu na rusko agresijo storila veliko, izzivi, s katerimi se sooča, pa bodo zahtevali odločno stališče, saj bodo posledice vojne dolgotrajne, je opozoril. EU bo povečevala pritisk na Rusijo z vsemi instrumenti, ki jih ima na voljo, je dejal ob napovedi novih sankcij in obžaloval, da bodo te vplivale tudi na ruske državljane.

Po besedah estonske premierke Kallas bo morala EU pri odzivu na agresijo pokazati strateško potrpežljivost, saj miru »še ne bo jutri«. EU mora okrepiti evropsko obrambo v tesnem sodelovanju z Natom. Močnejša Evropa pomeni močnejšo zvezo Nato, močnejši Nato pa pomeni močnejšo evropsko obrambo, je poudarila Kallasova.

Evropska perspektiva Ukrajine, tako Kallasova, ni samo v interesu EU, ampak tudi njena moralna dolžnost; Ukrajina se ne bori samo zase, ampak za vso Evropo in evropske vrednote.

Tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola (EPP) je poudarila, da je čas, da EU zmanjša energetsko odvisnost do Rusije. EU mora okrepiti naložbe v obrambo in inovativne tehnologije ter sprejeti odločne korake, da bo zagotovila varnost vseh Evropejcev.

EU je v odzivu na Putinov napad na Ukrajino sprejela gospodarske sankcije, spremenila azilno politiko, ki "nas je oddaljila od sramotnega ravnanja leta 2015, ko so k nam prihajali begunci iz Sirije", pa je v razpravi opozorila Iratxe Garcia Perez (S&D). Čeprav je po poslankinih besedah kriza EU okrepila, pa je to tudi trenutek za samokritiko: nikoli več ne smemo žrtvovati človekovih pravic za plin.

Sankcije proti ruskemu režimu in dobava orožja Ukrajini so dobri, a ne zadostni ukrepi, je ocenila Nathalie Loiseau (Renew) in se prav tako zavzela za zmanjšanje evropske odvisnosti od ruskega plina in nafte. Povečati je treba sredstva za obrambo in zgraditi evropsko obrambno unijo. Ska Keller (Zeleni) pa je opozorila, da krepitev obrambne in varnostne politike zajema tudi energetsko varnost, neodvisnost na energetskem področju ter kibernetsko varnost.