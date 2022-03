Takole so lani poleti kmetje s svojimi kombajni delali na pšeničnem polju blizu ruske vasi Tbiliskaja. Ruski tanki in rakete, ki oblegajo Ukrajino, ogrožajo svetovno oskrbo s hrano v Evropi, Afriki in Aziji. Rusija in Ukrajina, žitnici Evrope, združujeta približno tretjino svetovnega izvoza pšenice in ječmena ter zagotavljata velike količine koruze in jedilnega olja. Foto: AP