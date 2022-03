»Gazprom izvaja dobave ruskega plina za tranzit čez ukrajinsko ozemlje po rednem režimu in ustrezno glede na naročila evropskih potrošnikov - 109,5 milijona kubičnih metrov plina,« je tiskovni predstavnik Gazproma Sergej Kuprijanov po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal medijem.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek naznanil, da zaradi invazije na Ukrajino uvaja prepoved uvoza ruskega plina, nafte in vseh drugih energentov v ZDA. Izvršni podpredsednik Frans Timmermans pa je predstavil načrte Bruslja za odpravo odvisnosti Evrope od ruske energije, ki predvideva zmanjšanje uvoza ruskega plina za dve tretjini do konca tega leta.

Cene energentov, kot sta plin in nafta, so od začetka ruskega napada na Ukrajino močno poskočile in začele beležiti nove rekordne vrednosti. Občutne podražitve so zajele tudi nekatere druge surovine, kot so pšenica, nikelj in aluminij.