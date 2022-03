Ukrajinec ocenjuje, da izključitev ruskih športnikov in športnih delavcev s tekmovanj in športa ni dejanje agresije. Meni, da bodo ruski športniki začeli spraševati oblast, zakaj nihče noče tekmovati z njimi. Zato so po mnenju Klička pomembne sankcije na vseh ravneh, tudi v športu.

»Vojno moramo ustaviti v imenu miru,« še pravi nekdanji boksar. Ta je skupaj z bratom Vitalijem, ki je župan Kijeva, ostal v Ukrajini, da brani državo pred rusko agresijo. V intervjuju je dejal, da bije največjo borbo v življenju.

Večina večjih mednarodnih športnih zvez je že izključila ruske športnike in športne delavce z vseh tekmovanj. Med prvimi sta bili Mednarodna in Evropska nogometna zveza, kasneje so sledili v hokeju, košarki, odbojki, rokometu, biatlonu ... Tudi Mednarodni olimpijski komite je mednarodnim zvezam priporočil izključitev ruskih in beloruskih športnikov in funkcionarjev.