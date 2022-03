Kljub jubileju (deseta tekma za svetovni pokal) bo Rogla zaradi številnih zahtev Mednarodne smučarske zveze (FIS) potekala ob strogih protikoronskih in političnih ukrepih. Na edinem slovenskem prizorišču, ki gosti deskarske tekme na vrhunski ravni, bo kljub številnim sprostitvam omejitev v Sloveniji in pripravam v idealnih vremenskih razmerah potekala brez gledalcev, spremljevalnih prireditev, žrebanja startnih številk, šotora za pomembneže, zelo močne reprezentance Rusije (Dimitrij Loginov, Victor Wild, Andrej Soboljev, Sofija Nadiršina) in ukrajinske deskarke Anamarije Danča ... »FIS vztraja pri organizaciji tekmovanj z znanimi mehurčki, testiranji športnikov ter vseh drugih udeležencev in prirediteljev tekmovanja. A nimamo druge možnosti za izvedbo, kakor da bomo vse zahtevane pogoje tudi izpolnili. Tudi zato, ker je iztek proge Jasa prostorsko precej omejen in smo se želeli izogniti gneči,« se zaveda Aleš Slapar, generalni sekretar organizacijskega odbora, ki poudarja, da kljub omejitvam ni bilo FIS-ove uradne snežne kontrole pred tekmovanjem.

Za tekmovanje na Rogli, ki je eno od zadnjih treh v sezoni, je prijavljenih okoli 120 deskarjev in deskark iz 19 držav, med njimi pa ne bo 26-letne češke zvezdnice Ester Ledecke. Dvakratna zaporedna olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu (Pjongčang 2018, Peking 2022) bo namreč od 14. do 20. marca nastopila na tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju v Courchevelu (Meribelu), potem ko na letošnjih olimpijskih igrah na Kitajskem v tem športu ni osvojila nobenega odličja. Se bosta pa na domačem tekmovanju v najboljši zasedbi predstavili moška in ženska reprezentanca Slovenije na čelu z nosilcema olimpijskih kolajn v paralelnem veleslalomu iz Pekinga, srebrnim Timom Mastnakom in bronasto Glorio Kotnik. Poleg Kotnikove bo slovensko izbrano vrsto zastopala še Sara Goltes, moško pa poleg Mastnaka tudi Žan Košir, Rok Marguč in Jernej Glavan.

Mastnak in Košir (branil bo lansko zmago na Rogli, trenutno pa se pripravlja v Kranjski Gori) se bosta pred tekmovanjem na Rogli udeležila tudi paralelnega slaloma v Piancavallu v Italiji. »Treningi na Rogli so zaradi odlične podlage zelo kakovostni. A na domači tekmi se bo treba najprej prebiti v zaključne boje, potem pa bomo videli, kaj in kako naprej. Kar se mene tiče, se je že večkrat pokazalo, da sem lahko sam sebi največji sovražnik. Toda če ne naredim napake, sem lahko zelo hiter. Zato upam, da bo na Rogli šlo brez njih čim dlje,« se nadeja Celjan Tim Mastnak, ki je v zadnjih dneh precej treniral tudi z reprezentanco Nemčije.

Marguč se je tekmovanju v Piancavallu odpovedal, ker želi pred sredino preizkušnjo čim uspešneje odpraviti težave z nogo. V Italiji ne bo niti Glorie Kotnik, ki ima po olimpijskih igrah v Pekingu nekaj težav s kolenom, poleg tega pa slaloma letos niti ni trenirala. »Ker želim nadaljevati svojo kariero, je najpomembneje, da ostanem zdrava. Progo Jasa zelo dobro poznam, saj sem jo prevozila že neštetokrat,« pravi Gloria Kotnik. V Celju živeča Velenjčanka ocenjuje, da je ženska konkurenca v svetovnem pokalu tako izenačena, da lahko prav vseh šestnajst finalistk poseže po zmagovalnih stopničkah, zato ne želi prav nobene izpostavljati ali podcenjevati. Od premierne tekme na Rogli februarja 2013 sta na stopničkah stala samo dva Slovenca: Marguč enkrat, Košir pa kar petkrat.