Zagrebška slalomska saga, ko prireditelji na začetku koledarskega leta v dveh dneh niso zmogli izpeljati moškega slaloma, bo danes dobila epilog. V Flachauu, sicer tradicionalni postojanki ženskih tekem svetovnega pokala, se bodo še zadnjič pred finalom pomerili slalomisti (prva proga ob 17.45, druga ob 20.45). V finalu svetovnega pokala v francoskih Alpah Slovenija v slalomu ne bo imela svojega predstavnika. Štefan Hadalin je namreč zaradi osebnih razlogov predčasno končal sezono, Žan Kranjec pa v Flachauu ne bo tekmoval, zato nima niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v finale. Kranjec se namreč v Zoncolanu pripravlja na Pokal Vitranc, ki bo v soboto in nedeljo gostil veleslalomski tekmi svetovnega pokala.

Slalomski rezultati v tej sezoni so zelo nepredvidljivi. Kot kaže, je v najboljši formi Henrik Kristoffersen. Norvežan je namreč pred slabima dvema tednoma dobil obe preizkušnji v Garmisch-Partenkirchnu ter se povzpel na vodilno mesto v slalomskem seštevku, s čimer4 je delno zacelil olimpijske rane, saj je v Pekingu ostal brez kolajne. Na Kitajskem je bil namreč v slalomu četrti, v veleslalomu pa osmi. V uteho sta mu dve odličji iz preteklosti, ko je bil pred osmimi leti v Sočiju v slalomu tretji, pred štirimi v Pjongčangu pa je v veleslalomu zaostal le za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem.

Kristoffersen je na osmih slalomih sezone zbral 356 točk, 49 več od najbližjega zasledovalca rojaka Lucasa Braathna, tretji v slalomskem seštevku pa je Nemec Linus Strasser. Pozitivno presenečenje sezone je Dave Ryding. Veliki Britaniji je v Kitzbühlu priboril prvo zmago v svetovnem pokalu, dobro formo pa potrdil na drugem slalomu na Bavarskem, ko je zaostal le za Kristoffersenom. Največje razočaranje sezone v slalomu je Clement Noël. Francoz je dobil prvi slalom v Val d'Iseru, potem pa mu je odstop tik pred ciljem v Madonni di Campiglio, ko bi sicer zanesljivo zmagal, porezal krila, tako da je na naslednji sedmih preizkušnjah zbral le 77 točk. Ne glede na razplet preostalih dveh slalomov pa bo Noël sezono končal nasmejan, saj je dobil najpomembnejšo slalomsko tekmo, ko je v Pekingu osvojil olimpijsko zlato.

Poleg Henrika Kristoffersena z dvema zmagama v Garmisch-Partenkirchnu, Dava Rydinga v Kitzbühlu in Clementa Noëla v Val d'Iseru so v tej sezoni v slalomih zmagovali še Sebastian Foss Solevaag v Madonni di Campiglio, Avstrijec Johannes Strolz v Adelbodnu, Norvežan Lucas Braathen v Wengnu in Nemec Linus Strasser na nočnem spektaklu v Schladmingu.