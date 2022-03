Potem ko sta sinoči postala znana prva udeleženca četrtfinala lige prvakov, bosta danes tretji in četrti. Pri čemer bi lahko dejali, da je tretji praktično že Manchester City, saj je na prvi tekmi s kar 5:0 ugnal Sporting iz Lizbone, ki bi potreboval pravi čudež, da bi na stadionu City of Manchester prišel do preobrata. Precej bolj napeto dogajanje gre pričakovati na obračunu med madridskim Realom in PSG. Parižani so pred domačimi navijači dominirali in po zaslugi Kyliana Mbappeja prišli do minimalne zmage z 1:0, a je trener kraljevega kluba Carlo Ancelotti nekaj trenutkov po koncu prve tekme samozavestno povedal, da bo na povratnem dvoboju slika povsem drugačna.

Real Madrid verjame v preobrat

Prav Kylian Mbappe bo tudi tokrat v središču pozornosti. Izvrstni 23-letni francoski napadalec namreč še naprej ne kaže zanimanja za podaljšanje pogodbe s PSG, ki mu poteče po koncu sezone. Iz dneva v dan tako postaja bolj realna možnost, da bo kmalu oblekel ravno dres madridskega Reala. Mbappe se za zdaj spretno izogiba vprašanjem o prihodnosti in odgovarja, da so vse možnosti odprte in da je z mislimi le pri nogometu, druge stvari pa bo reševal pozneje. A poznavalci iz zakulisja znajo povedati, da je odhod v Madrid praktično že dogovorjen. Kljub temu Mbappe ostaja profesionalec in verjetnemu bodočemu delodajalcu ne prizanaša. Na prvem obračunu je bil namreč najbolj nevaren mož pri PSG in je zabil tudi zmagoviti gol, podobno pa od njega pri francoskem klubu pričakujejo tudi v Madridu, čeprav je bilo nekaj časa nejasno, ali bo na stadionu Santiago Bernabeu sploh zaigral. Na ponedeljkovem dopoldanskem treningu je namreč dobil močan udarec v levo nogo, podrobni pregledi pa niso pokazali kakšnega zloma. Navijači PSG so si oddahnili, ko je Mbappe včeraj na stadionu Santiago Bernabeu treniral, trener Mauricio Pochettino pa je potrdil, da bo začel današnji obračun.

Po dominantni predstavi proti Realu Madrid je PSG močno padel v formi in je v domačem prvenstvu od tedaj izgubil dve tekmi od treh. Nazadnje proti Nici, ki je bila boljši nasprotnik in zasluženo slavila zmago z 1:0. Poraz se Parižanom v domačem prvenstvu praktično ni poznal, saj imajo še vedno 13 točk naskoka pred drugo Nico, vsekakor pa je skrb zbujajoča slaba igra. »Proti Realu Madrid bo drugačna tekma, precej pomembnejša, in moji igralci to dobro vedo. Imamo kakovostne posameznike z izjemnimi izkušnjami in številnimi lovorikami, zato ne dvomi, da bodo proti Realu Madrid prikazali povsem drugačno igro,« je ne glede na vse samozavesten Mauricio Pochettino.

Precej drugačno je razpoloženje pri Realu Madrid. Špansko moštvo je na zadnji tekmi proti Sociedadu prikazalo eno najboljših predstav sezone in slavilo zmago s 4:1. Navijači so bili navdušeni in svojim ljubljencem s prepevanjem sporočali, da je preobrat proti PSG mogoč. Ancelotti nekaj skrbi vseeno ima, saj zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov ne bo mogel računati na Casemira in Ferlanda Mendyja, a sta po drugi strani poškodbi sanirala Toni Kroos in Federico Valverde. »Zavedam se, da bo ozračje na Santiagu Bernabeuu naelektreno, moji igralci pa željni preobrata, a moramo pri vsem skupaj paziti, da nam ne bodo pričakovanja zlezla pod kožo in prinesla živčnosti. Mirnost in osredotočenost bosta ključni, kot tudi izkušnje, ki jih imajo moji igralci veliko,« je razpredal Carlo Ancelotti. Realu Madrid statistika pred današnjim obračun ne gre na roko. Ko so v izločilnih bojih v ligi prvakov klonili na prvem obračunu, so nato kar v devetih od zadnjih desetih primerov tudi izpadli.