Kam vodi taka logika? Do alarmantnih streljanj na kakšnih šolah. Ampak samo zato, ker so ti po pravilu šibkejši od strelca. Zato bi bilo bolje, če bi bili vsi oboroženi. In navsezadnje se »rodi« kak Breivik. Na nivoju držav pa vidimo, kam vodi to silno oboroževanje. In kaj se lahko zgodi, če ima en tak neuravnovešenec orožje.

Skratka, to je miselnost, da bo družba bolj varna, če bo do grla oborožena. Oziroma da mir lahko zagotovi le obilje orožja.

In še vprašanje: če moramo biti sposobni, da se sami ubranimo, čemu smo potem v zvezi Nato?

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana