Kot poklicni politik nastopate že dobra tri desetletja. Z izbrisom stalnih prebivalcev Slovenije ste bili seznanjeni že leta 1992, v letu izbrisa. Leta 2000 ste zasedli vrh zakonodajne veje oblasti, to je mesto predsednika DZ. Prva odločba ustavnega sodišča Slovenije o izbrisanih je bila objavljena že leto pred tem, leta 1999. Javnosti je razkrila nezakonitost množičnega izbrisa stalnih prebivalcev Slovenije. Akt izbrisa upravičeno imenujemo administrativni genocid. Ali ste se kot predsednik DZ po razkritju nezakonitega izbrisa zavzemali za odpravo kršitev človekovih pravic izbrisanih, ni znano. Pasiven odnos do izbrisanih ste obdržali v vsem desetletnem obdobju po letu 2012, ko ste bili dvakrat izvoljeni na položaj predsednika države. Leta 2012 je tudi evropsko sodišče (ESČP) potrdilo nezakonitost izbrisa.

Ob končevanju svojega drugega petletnega mandata funkcije predsednika države ste se odločili, da je zdaj »pravi« čas za opravičilo izbrisanim. Kakšno bi moralo biti vaše pravo opravičilo, se ob naštetem kaže samo po sebi. V poštev pride le ena možnost. Izbrisanim bi se morali opravičiti predvsem za svoje večletno nečastno ravnanje. Potrebovali ste namreč kar dobro desetletje, da ste zbrali dovolj moči, da se javno opravičite izbrisanim. Ob tem pa niste zmogli samokritične poštenosti, da bi obžalovali tudi svoje zgrešeno ravnanje. Kot predsednik DZ in tudi kot predsednik države se namreč niste izkazali z odločnim zavzemanjem za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin izbrisanih.

Po vašem ravnanju sklepam, da ste človekove pravice in svoboščine izbrisanih potisnili v drugi plan. Več pozornosti ste namenjali političnemu kalkuliranju o dejavnikih, ki določajo pozicijo politikov na lestvici priljubljenosti. Domnevam, da je tudi takšno kalkuliranje eden od razlogov, da ste se šele ob izteku drugega mandata predsednika države odločili za javno opravičilo izbrisanim.

Vaš zadržani odnos do krivic in trpljenja izbrisanih ni presenečenje, saj v svoji dolgoletni politični praksi niste pokazali, da razumete pomen univerzalnosti človekovih pravic in svoboščin. Temu pritrjuje vaša naklonjenost Janezu Janši, prvaku politične stranke SDS. Ta stranka demonstrira najbolj sovražna stališča do izbrisanih. Ne vznemirja vas, da izvršilna oblast v rokah Janeza Janše ruši temelje demokratične ureditve države na način, da sistematično krši človekove pravice in svoboščine državljanov Slovenije. Poprava krivic izbrisanim ni nič izjemnega, saj predstavlja le sestavino varovanja pravic in svoboščin vseh državljanov Slovenije. Predsednik Pahor, po načinu, kako ste se opravičili izbrisanim, sklepam, da te soodvisnosti ne razumete in zato brez zadržkov podpirate sedanjo avtokratsko oblast, ki ruši demokratične temelje države Slovenije in Evropske unije.

Janez Krnc, Litija