Treba je zagotoviti, da se to, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, ne bo zgodilo še kje drugje. Ob prelomnici, na kateri smo, bo treba na novo utrditi mehanizme, zato da bomo Evropo gradili kot celino, sposobno braniti lastno varnost, kot celino miru, veljave človekovih pravic in pravne države, brez katerih ni ne svobode, ne varnosti in ne demokracije. Prav takšna Evropa in ne Evropa avtokratskih, iliberalnih, nacionalističnih in nesolidarnih demokracij se zdaj brani v Ukrajini.

Upravičeno pričakujemo in zahtevamo, da se bodo temu dolgoročnejšemu in celovitejšemu premisleku posvetili tudi upravljalci naše države, ne glede na to, kdo so in kdo bodo po volitvah. S tem pričakovanjem in to zahtevo pojdimo aprila v čim večjem številu na volitve. Tudi s svojo udeležbo bomo pokazali zavezanost miru in solidarnost z bojem Ukrajincev za svobodo, kajti kdor si ne prizadeva za svobodo drugih, si tudi svoje ne zasluži. Tako se bomo hkrati oddolžili tudi žrtvam, ki smo jih položili na žrtvenik vojnam, v katere smo bili prisiljeni in v katerih smo se bíli za svojo svobodo.

Iz govora ob obletnici ustanovitve Kokrške čete ter žrtev Pipanove in Sušnikove družine v Šenčurju