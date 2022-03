Pismo predsedniku republike

Spoštovani predsednik republike Borut Pahor. Ves čas svojih dveh predsedniških mandatov si prizadevate za dialog, za sodelovanje in za mir. Danes pa bolj kot kadar koli prej potrebujemo ravno to: dialog in sodelovanje za dosego miru. In to ne samo v naši družbi, temveč v globalni skupnosti. Prav zdaj smo na poti proti prepadu. Vojna, ki smo ji priča v naši neposredni soseščini, ne more imeti zmagovalca. Samo poražence. In prav vsi smo lahko poraženci, prav vsi, celotno človeštvo.