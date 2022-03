V Avstriji začasno odpravili obvezno cepljenje proti covidu-19

V Avstriji so začasno odpravili obvezno cepljenje proti covidu-19, je odločila vlada. Ukrep obveznega cepljenja namreč pri koronavirusni različici omikron ni sorazmeren, je pojasnila avstrijska ministrica za ustavo Karoline Edtstadler. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je danes povedal, da pandemije covida-19 še ni konec, in opozoril na “škandalozno neenakost” pri dostopnosti do cepiva proti covidu po svetu.