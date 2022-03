Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih osem bolnikov manj kot dan prej, število hospitaliziranih zaradi covida-19 na intenzivnih oddelkih pa je večje za dva, kažejo podatki vlade. Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je sicer 435, kar je štiri manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je 162 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih pa 10. Po podatkih vlade je v torek umrlo osem bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

V torek je število potrjenih okužb v primerjavi z dnevom prej padlo za 959, v primerjavi z minulim torkom pa jih je bilo 346 več. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1791, kar je 49 več kot dan prej. Nekoliko pa je padlo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je 1171, kar je osem manj kot dan prej.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.073 ljudi, kar predstavlja 60 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.218.001 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva.

Med starejšimi od 18 let je s prvim odmerkom cepljenih 70 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki pa 68 odstotkov. S prvim odmerkom je cepljenih 80 odstotkov starejših od 50 let, z vsemi pa 79 odstotkov. Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih prejelo 630.726 ljudi.

V Avstriji začasno odpravili obvezno cepljenje proti covidu-19

V Avstriji so danes začasno odpravili obvezno cepljenje proti covidu-19, je odločila vlada. Ukrep obveznega cepljenja namreč pri koronavirusni različici omikron ni sorazmeren, je pojasnila avstrijska ministrica za ustavo Karoline Edtstadler.

Odločitev o začasni odpravi obveznega cepljenja so sprejeli na podlagi priporočil strokovne komisije, ki so jih po besedah Edtstadlerjeve seveda upoštevali. Strokovnjaki so namreč navedli več argumentov, da poseg v ustavne pravice ni upravičen pri trenutni koronavirusni različici, je pojasnila po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. Poudarila je še, da zgodba o obveznem cepljenju ni končana. »Tako kot je virus spremenljiv, moramo biti tudi mi fleksibilni in biti sposobni se prilagajati,« je dodala ministrica.

O morebitni vnovični uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 bodo odločali čez tri mesece, je pojasnil novi avstrijski minister za zdravje Johannes Rauch. Ob tem je poudaril, da je cepljenje še vedno najboljši ukrep za omejevanje pandemije, s tem pa se strinja tudi strokovna komisija. »Cepite se,« je še pozval sodržavljane.

Sprva je bilo sicer predvideno, da bi sredina marca v Avstriji v veljavo stopilo kaznovanje za tiste, ki se še ne bi cepili proti covidu-19. S čimer bi se končalo prehodno obdobje od začetka februarja, ko je obvezno cepljenje stopilo v veljavo.

Od sredine novembra v Avstriji opažajo nižanje trenda prvih cepljenj, k dvigu stopnje ni resno pripomogla niti odločitev vlade o obveznem cepljenju. V sredini novembra so na tedenski ravni beležili po okoli 19.000 prvih cepljenj, decembra po okoli 12.000, januarja pa od 3000 do 4000. Od 4. februarja so zabeležili le okoli 26.000 prvih cepljenj. Delež cepljenih v državi je tako malo pod 77 odstotkov.