Pes renčal na sumljiv umazan avto

V nadaljevanju sojenja četverici, obtoženi umora vaškega posebneža Slavca Knafla marca lani v gozdu pri Grosupljem, so dovmačini pričali o »sumljivem« umazanem avtomobilu, v katerem da so se dan pred umorom vozili Romi. Zakaj točno so tako mislili, niso znali prepričljivo razložiti.