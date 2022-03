Tadej Pogačar, ustanovitelj Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E.: Knjiga umetnika je umetnina

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., v okviru katerega deluje tudi Galerija P74, vodi pa ju vizualni umetnik Tadej Pogačar, ima drugo največjo zbirko knjig umetnikov v Sloveniji. Te knjige hranijo tudi v prestižnih zasebnih in javnih svetovnih zbirkah, ko so newyorški MoMA, International Center of Photography in Metropolitanski muzej umetnosti ali pariški Cneai. Nedavno je zbirko odkupila tudi berlinska ustanova Archivorum.