Kot veleva tradicija, v Sevnici vsako leto na dan mučenikov, 10. marca, v gostilni Vrtovšek pripravijo znamenito sevniško salamijado. Letošnja bo že 61. po vrsti, zadnji dve salamijadi pa sta bili zaradi epidemije v bolj okrnjeni obliki, pač v dovoljenih okvirih in brez množice obiskovalcev, ki jo po navadi privabi dogodek. Letos organizator, Društvo salamarjev Sevnica, spet pričakuje lepo število ljubiteljev salam. Na prireditvi, ki se bo začela ob 15. uri, poleg domačih salamarjev pričakujejo tudi goste iz tujine, med drugim iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Slovaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije.

Organizatorji obljubljajo pester program z zabavnimi igrami, bogato domačo kulinariko in pokušnjo ocenjenih salam. Vzorce, ki so jih zbirali do včeraj zvečer, bo ocenila šestčlanska strokovna komisija, zmagovalce pa bodo razglasili v večernem programu. Največ vzorcev, kar 128, so salamarji pred ocenjevalno komisijo postavili leta 2010. Lani so na sevniškem gradu predstavili tudi knjigo Sevniška salamiada – 60 let avtorja Oskarja Zorana Zeliča.