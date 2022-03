Seznam podjetij, ki se umikajo iz Rusije, se daljša

Seznam velikih svetovnih korporacij, ki se umikajo iz Rusije zaradi njenega napada na Ukrajino, se še naprej daljša. V torek so tak korak med drugim napovedali IBM, Shell, McDonald's, Coca Cola, Pepsi Cola, Starbucks in druga.

IBM je ustavil svoje poslovanje v Rusiji, McDonald's tam zapira 850 restavracij, vendar pa bo lokalnim delavcem še naprej izplačeval plače. Starbucks bo zaprl 130 lokalov v Rusiji, Coca Cola in Pepsi Cola začasno ustavljata prodajo svojih izdelkov v tej državi, slednji ustavlja tudi oglaševanje, promocije in vse investicije.

Iz Rusije se med drugim umikajo japonska podjetja Toyota, Nissan, Subaru in Mitsubishi, britanski Shell pa je sporočil, da več ne kupuje ruske nafte in zapira svoje bencinske postaje ter operacije, povezane z oskrbovanjem letal z gorivom v Rusiji. Poslovanje v Rusiji je ustavil tudi nemški avtomobilski proizvajalec Continental, pred njim so to storila ameriška in druga avtomobilska podjetja.

Ruski milijarderji se bodo morali znajti brez ferrarijev, saj je italijansko podjetje napovedalo konec proizvodnje vozil za ruski trg do nadaljnjega. Do nadaljnjega veljajo tudi vsi ukrepi drugih podjetij, ki se v državo ne nameravajo vrniti, vsaj dokler se vojna v Ukrajini ne konča.