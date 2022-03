Volilne račune za financiranje kampanje odprlo že 23 strank

Volilni štab stranke Gibanje Svoboda bo vodil Andrej Ribič, nekdanji direktor Elektra Ljubljana, v preostalih političnih strankah pa bodo predvolilno kampanjo vodila preizkušena imena. Običajno so to glavni tajniki strank, ki imajo nadzor nad financami, in kadri posamezne politične stranke.