Iz kraja Malin na širšem območju mesta Žitomir je bomba uničila sedem hiš, pri tem pa so umrli trije odrasli in dva otroka, je sporočila ukrajinska civilna zaščita.

V kraju Ohtirka pri Sumiju je umrl najmanj en človek, 14 jih je bilo ranjenih. Ruska vojska je po navedbah predstavnika tamkajšnjih oblasti Dmitra Šivickija dve uri obstreljevala civilno infrastrukturo. Navedb ni možno neodvisno potrditi.

Po humanitarnih koridorjih zbežalo 6700 ljudi

Je pa iz Sumija v torek po humanitarnem koridorju, o katerem so se dogovorili z ruskimi silami, zbežalo okoli 5000 Ukrajincev in 1700 tujih študentov, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Poti so med drugim vodile v mesto Poltava v središču države, Lvov na zahodu in države EU, je poročala ukrajinska tiskovna agencija Unian.

V bližini mesta Harkov sta umrla dva človeka, med njima sedemletnik, ko je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite raketa zadela stanovanjsko stavbo. Od začetka ruske invazije je na območju Harkova po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo 170 civilistov, od tega pet otrok. Rusija sicer vztraja, da njihove sile ne napadajo civilistov.

Ukrajinci še naprej ne popuščajo pri obrambi svoje države pred ruskimi silami. Da se država ne bo predala, je v torek poudarila tudi prva dama Olena Zelenska. Ukrajina si želi mir, je zapisala v odprtem pismu. »Ukrajina ga bo branila in se nikoli predala,« je dodala.

»Zaprite nebo in na kopnem bomo uspeli sami,« je posredno ponovila zahtevo svojega soproga Volodimirja Zelenskega glede uvedbe območja prepovedi preletov nad Ukrajino.

Prepričana je, da ruska invazija predstavlja umor mirnih ljudi. Dodala je, da če ruski predsednik Vladimir Putin ne bo ustavljen, ne bo noben kraj več varen.«To je vojna v Evropi in na mejah EU,« je poudarila.