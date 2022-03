(Nedeljski dnevnik) Hvala za take učitelje

Danes je spet na tisoče šolarjev in otrok ostalo doma. Tokrat zaradi stavke učiteljev in vzgojiteljev oziroma učiteljic in vzgojiteljic, ki zahtevajo boljše plače. Na tak način izražajo nestrinjanje z odnosom vlade, ki njihovega »pomembnega, odgovornega in zahtevnega dela ne vrednoti ustrezno«. Ravno oni naj bi se v času epidemije in zaostrenih razmer izjemno izkazali. Pa so se res?