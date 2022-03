Prav tako pripravljajo pester spremljevalni program, ki bo brez dvoma navdušil tudi najzahtevnejše obiskovalce. Letos prvič bosta na sejmišču 12. in 13. marca potekala tudi 45. dneva čebelarstva ApiSlovenija.

Poleg predstavitve široke ponudbe kmetijske in gozdarske mehanizacije se letos širi tudi program prehranskih dopolnil, tako bo mogoče na Agritechu kupiti ali naročiti številne visokokakovostne dodatke za prehrano živali ter fitofarmacevtska sredstva za bogato in polno letino. To boste z obiskom Agritecha lažje načrtovali, saj se bodo med drugim predstavljali razstavljavci s semeni za poljščine in travnike, ogledali pa si boste lahko tudi najnovejše namakalne sisteme. Širi se področje opreme za hleve skupaj s prezračevalnimi sistemi ter predstavitvijo hlevov na ključ. Prav tako se bodo predstavili razstavljavci s pnevmatikami za kmetijske stroje, mesarsko opremo, stroji za predelavo hrane in hladilnicami. Organizatorji niso pozabili niti na vinogradnike, ki se bodo lahko seznanili z novimi stroji in opremo za vinogradništvo.

Izvršni direktor družbe Celjski sejem, d. d., Robert Otorepec je povedal, da bo na 3. Agritechu razstavljalo 100 direktnih razstavljavcev, predstavili bodo več kot 350 različnih blagovnih znamk. Direktni razstavljavci prihajajo predvsem iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije, zastopane blagovne znamke pa se skupaj predstavljajo iz kar 15 različnih držav. Tako bo mogoče videti vse od traktorjev do priključkov (plugi, brane, sejalnice, trosilci, škropilnice, mulčerji, kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, balirke, ovijalke …). Na ogled bodo tudi kombajni, silažni kombajni, prikolice in cisterne. Na svoj račun bodo prišli še uporabniki gozdarskih strojev, saj bo na sejmu predstavljena večina blagovnih znamk s tega področja.

Kot je poudarila vodja sejma Agritech Renata Košenina , se je na zadnjih dveh izvedbah sejma Agritech izkazalo, da stroka potrebuje specializiran sejem s terminom pred glavno kmetijsko sezono. »Kljub enomesečni prestavitvi termina iz februarja v marec je to za kmetovalce in gozdarje še vedno primeren čas za obisk tovrstnega sejma, saj takrat sprejemajo odločitve o investicijah,« je dodala Košeninova.

Spremljevalni program

Generacija kmetov, ki počasi prevzema kmetije, je čedalje bolj inovativna, zato je prav, da se poseben poudarek nameni mladim in njihovi izobrazbi v gozdarski in kmetijski panogi. Več slovenskih šol bo v četrtek, 10. marca, predstavilo svoje srednješolske in visokošolske programe v aktualnih panogah. Mladi si bodo tako lahko na enem mestu ogledali predstavitve strokovnih poklicev: mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetijsko-podjetniški tehnik, inženir kmetijstva in krajine, gozdar, gozdarski tehnik, gospodar na podeželju. Celjski sejem bo podaril 100 brezplačnih vstopnic (1 otrok in ena odrasla oseba) tistim, ki se želijo udeležiti informativnega dne. Interesenti za njih zaprosijo z mailom Lei Jurhar (lea.jurhar@ce-sejem.si).

Sejemski petek bo potekal v znamenju okrogle mize na temo inovativnosti v kmetijstvu, ki jo bo moderiral Žiga Kršinar. Svoje izkušnje z direktno prodajo in prenosom idej in inovativnosti v prakso bo predstavil aktualni inovativni mladi kmet 2021 Gregor Slavec. O novih rešitvah za stare težave in o tem, zakaj so dobrote slovenskih kmetij lahko prava rešitev za kmete in potrošnike, bo govoril Peter Pribožič iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Na koncu pa bo svoje poglede na enoten trg EU predstavil evropski poslanec Franc Bogovič.