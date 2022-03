Pesem o vrečki marihuane

Skladba Little Green Bag nizozemske zasedbe George Baker Selection je presenetljivo glasbeno delo, ki ruši utečene in površne predstave o ustroju svetovne industrije zabave. Predstave, ki predpostavljajo, da je bila evropska glasbena produkcija v primerjavi z ameriško in anglosak- sonsko brez vpliva na dogajanje v ZDA.