Osrednja slovenska teniška vest tega tedna je, da se na igrišča po večmesečni odsotnosti vrača Aljaž Bedene. Najboljši slovenski teniški igralec bo igral v Indian Wellsu, ki ima v teniškem svetu sloves najprestižnejšega turnirja, ki ne šteje za grand slam. Ker je imel Ljubljančan med tekmovalnim premorom zamrznjen status, mu ni treba igrati v kvalifikacijah, kjer se za preboj na glavni turnir bori Kaja Juvan. Ljubljančanka je v prvem krogu s 7:5, 6:2 premagala Nemko Tatjano Mario, v odločilnem dvoboju pa se je pomerila z Ukrajinko Lesio Curenko. V Kaliforniji bo prvič po OP Avstralije in preboleli okužbi s koronavirusom igrala tudi Tamara Zidanšek. Dvaindvajseta igralka sveta ima poseben privilegij, da bo v prvem krogu glavnega turnirja prosta, v drugem pa se bo pomerila proti zmagovalki dvoboja med Madžarko Anno Bondar in Hrvatico Petro Martić.

Največ medijskega prostora je v zadnjih dveh tednih namenjenega ukrajinskim teniškim igralcem in igralkam. Veliko pozornosti zbuja Sergej Stahovski, ki se je sicer letos uradno poslovil od aktivne kariere. Nekdanji zmagovalec najmočnejšega turnirja v Portorožu (leta 2017 je v finalu premagal Italijana Mattea Berrettinija) je po ruskem napadu na Ukrajino nemudoma oblekel vojaško uniformo in odšel na fronto. Šestintridesetletnemu igralcu je kakršno koli pomoč ponudil Novak Đoković, medtem ko se Roger Federer in Rafael Nadal na njegov poziv nista odzvala. Stahovski, ki je leta 2013 v Wimbledonu izločil Rogerja Federerja, pravi, da Švicarju in Špancu ne zameri, ker se ne želita vpletati v vojno.

Turnir v Indian Wellsu je bogato nagrajen tudi z denarnim skladom, ki znaša dobrih devet milijonov ameriških dolarjev. Najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek bo za neposredno uvrstitev v drugi krog prejela dobrih 30.000 ameriških dolarjev, v primeru napredovanja v 3. krog pa bo dobila 54.400 ameriških zelencev. Ob odsotnosti prve igralke sveta Asleigh Barty bo prva nosilka Čehinja Barbora Krejčikova, pri moških pa bo na vrhu žreba novi prvi igralec sveta Rus Daniil Medvedjev. Medtem ko večina ruskih in beloruskih športnikov zaradi invazije Rusije na Ukrajino ne sme tekmovati v mednarodnem merilu, to ne velja v tenisu. Teniška zveza se je odločila, da Rusi in Belorusi ne morejo zgolj tekmovati pod svojo zastavo, imajo pa prepoved igranja na ekipnih tekmah. Omenimo še, da sta se najboljša ruska igralca Andrej Rubljov in Daniil Medvedjev prejšnji teden izpostavila v prizadevanjih za mir.

Ukrajinki zaslužek namenili domači fundaciji

V času, ko večina sveta še posebej stiska pesti za ukrajinske športnice, je navdušila Dajana Jastremska. Enaindvajsetletna Ukrajinka je pripotovala v Lyon kot povabljenka iz podzemnega skrivališča v Odesi in se prebila vse do finala, v katerem je morala priznati premoč Kitajki Zhang Shuai. Ves zaslužek je namenila ukrajinski fundaciji za podporo Ukrajini. Tudi najboljša ukrajinska teniška igralka Jelina Svitolina je ves zaslužek v Monterreyu namenila svoji državi, za podporo vojski. Mimogrede, turnir v Mehiki je drugo leto zapored dobila Kanadčanka Leylah Fernandez, finalistka lanskega OP ZDA v New Yorku.

Roger Federer se je minuli konec tedna mudil v Lenzerheideju, kjer je navijal za Švicarke na tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju. Švicar je dejal, da se bo na teniška igrišča najverjetneje vrnil jeseni. Včeraj je kazen združenja ATP za nasilni incident na turnirju v Acapulcu prejel Nemec Aleksander Zverev. Združenje ATP je olimpijskega prvaka iz Tokia pogojno kaznovalo z osmimi tedni prepovedi nastopanja in z dodatnimi 25.000 dolarji denarne kazni, kar pomeni, da v letu dni ne sme prekršiti kodeksa ATP. Dodajmo še, da so se prejšnji teden v kvalifikacijah za uvrstitev med najboljših 16 reprezentanc Davisovega pokala na sklepni turnir najboljše šestnajsterice uvrstile Francija, Nizozemska, Belgija, Italija, Kazahstan, Argentina, Španija, ZDA, Nemčija, Avstralija, Švedska in Južna Koreja. Neposredno so bile uvrščene lanske polfinalistke, in sicer Hrvaška, Velika Britanija, Srbija in Rusija, ki jo bo zamenjala ena od reprezentanc.