V Emoniki 205 luksuznih stanovanj

V družbi Mendota so predstavili načrte novega centra Emonika, ki ni več potniški, temveč povsem komercialen. Gabariti novega centra so takšni: 24.500 kvadratnih metrov nakupovalnih in prostočasnih površin, 204 hotelske sobe in apartmaji, 29.500 kvadratnih metrov pisarn, 205 stanovanj in kar 1700 parkirnih prostorov.