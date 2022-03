Nekaj tisoč srečnih je ujelo koridor iz vojne

Včeraj so se deloma začele evakuacije iz nekaterih obleganih ukrajinskih mest po humanitarnih koridorjih. Hkrati sta se Ukrajina in Rusija medsebojno obtoževali zaradi kršenja dogovorov. Zapletlo se je predvsem v obkoljenem in obleganem Mariupolju na jugu države, ki ga hoče zapustiti 200.000 ljudi.