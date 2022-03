Obe sta še vedno v bolnišnici, pri čemer je 16-letnica izven neposredne življenjske nevarnosti, 18-letnica pa je še vedno v kritičnem stanju. Obe sta bili dijakinji srednje šole, pred katero se je zgodilo streljanje, čeprav policija meni, da nista bili povezani z napadalci ali žrtvijo. Bili naj bi ob nepravem času na nepravem mestu. Tarča napada je bil 15-letnik, ki je umrl in ni bil dijak omenjene srednje šole.

Policija trdi, da so bila v napadu udeležena tri vozila, iz katerih so streljali na žrtev. Policija je tudi objavila imena napadalcev, ki so stari od 14 do 17 let, vsi pa so latinskoameriškega porekla. Televizija CNN poroča, da je bil to že najmanj trinajsti strelski napad na območju ameriških šol v letošnjem letu.

Motiv za strelski napad še vedno ni znan. Šef Policije Des Moinesa Dana Wingert je dejal, da gre za temen dan mesta z novo tragično in nesmiselno izgubo življenja.