»Naše sodržavljane skuša lastna vlada utišati s pendreki, kaznimi, zapori, s cenzuro. Zato moramo biti glasni mi. Ne smemo in ne moremo biti tiho, ne glede na posledice,« so poudarili v vabilu na shod, ki so ga med drugim kot neformalna pobuda širili na družbenih omrežjih, predvsem na Telegramu.

Kot je za medije povedal eden od organizatorjev protestov Pavel Fedorovskii, ki v Sloveniji živi sedem let, želijo opozoriti na »sramoto, ki se dogaja v Ukrajini«, ter na glas sporočiti, da ta vojna ni v njihovem imenu. »Ukrajinci umirajo, prej lepa mesta so porušena, otroci se rojevajo v kleteh,« je ponazoril in zatrdil, da so ob tem zgroženi in odločeni pomagati ljudem, ki jih je napadla njihova država.

Opozoril je, da številni Rusi doma ne podpirajo vojne, a so zelo prestrašeni, še posebej po sprejetju nove zakonodaje, po kateri jim za kritične izjave o vojni grozi do 15 let zapora. Tudi Rusi v tujini so prestrašeni, je povedal in dodal, da je prejel številne izraze podpore, a da se mnogi bojijo priti na ulice, ker se bojijo, da jih bo ruska policija našla in se maščevala.

»Tudi nas je strah, a ne moremo več molčati,« je odgovoril na vprašanje, ali on tega strahu ne čuti.

Na shodu so sicer doneli vzkliki, večinoma v ruščini, in se širili napisi, kot so »Ne v mojem imenu", »Slava Ukrajini«, »Stop vojni«, »Putina pred sodišče« in »Putin je morilec«. Videti je bilo ukrajinske zastave in rumene narcise. Zbirali so pomoč za Ukrajince ter se z minuto tišine spomnili vseh, ki so bili v slabih dveh tednih spopadov ubiti.

Pridružili so se jim tudi somišljeniki iz Belorusije in Ukrajine, ki živijo v Sloveniji, zbrane pa je med drugim nagovorila mlada Ukrajinka Olena, ki je pred štirimi dnevi iz Kijeva pribežala k teti v Slovenijo, ter z njimi delila svojo žalostno zgodbo.

»Jaz iskreno ne vidim razlike med Rusi, Belorusi in Ukrajinci (...) Ta vojna je tragedije za vse, za vse človeštvo,« je za STA povedala ena od protestnic, ki v Sloveniji živi tri leta. Na vprašanje, ali osebno čuti spremenjen odnos do nje, ker je Rusinja, pa je odgovorila, da to zdaj ni pomembno, ampak je najpomembneje ustaviti vojno. »To zdaj ni naša prioriteta.«

V Ljubljani sta sicer nedavno potekala dva shoda v podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, napovedani pa so že tudi novi.

Ljubljana se je med drugim pridružila pobudi mreže evropskih mest Eurocities, da se vsi pripadniki ruskega in ukrajinskega naroda povežejo v znak prijateljstva med narodi in želje po miru, ter vabi vse, ki želijo "poslati sporočilo miru", na shod to soboto opoldne na Prešernovem trgu.

Kot so ob tem še poudarili na MOL, je Ljubljana »mesto, kjer živimo skupaj in spoštujemo različnost, zato verjamemo, da vojna ne more reševati problemov, lahko jih le poglablja. Vsa morebitna nesoglasja je potrebno reševati po mirni poti, z veliko mero strpnosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja«.