Shell bo prenehal kupovati rusko nafto

Energetski velikan Shell je danes napovedal, da bo nemudoma prenehal kupovati rusko nafto in ne bo več prisoten pri trgovanju z rusko nafto in plinom. Podjetje s sedežem v Veliki Britaniji se je obenem tudi opravičilo, da je pretekli teden kupilo pošiljko lahke ruske nafte, in napovedalo, da bo v Rusiji zaustavilo vse obrate.