Osumljeni, med katerimi je tudi njegov osebni zdravnik Leopoldo Luque, so obtoženi umora iz malomarnosti. Če bodo obsojeni, jim grozi do 25 let zapora. Vsi obtožbe zanikajo.

Maradona je umrl zaradi srčnega infarkta 25. novembra 2020 v zasebnem stanovanjskem kompleksu severno od Buenos Airesa v starosti 60 let. Nekaj tednov prej je prestal operacijo možganov.

Kot poroča dpa, so zdravniki očitno storili napake pri domači oskrbi nekdanjega vrhunskega športnika, ki je bil slabšega zdravja, tudi zaradi uživanja raznih drog.