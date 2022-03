Predsednik Pahor se danes in v sredo mudi na svojem prvem uradnem obisku na Cipru, kamor je ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama prispel na povabilo ciprskega predsednika Nikosa Anastasiadesa.

Ob začetku obiska sta predsednika skupaj položila venec k spomeniku prvemu predsedniku republike Ciper, nadškofu Makariosu III, nato pa sta se sestala na dvostranskih pogovorih.

Osrednja tema pogovorov so bile poleg poglobitve prijateljskih odnosov med državama tudi aktualne mednarodne teme, kot so razmere v Ukrajini, sodelovanje znotraj EU s poudarkom na konferenci o prihodnosti Evrope, podnebna kriza, migracije in energetska varnost.

Solidarnost Slovenije in Cipra do Ukrajine

Anastasiades je na novinarski konferenci po srečanju dejal, da obisk poteka v tragičnem času zaradi vojne v Ukrajini, ki ima globalne posledice. Ob tem je izrazil solidarnost Cipra z Ukrajino.

Tudi Pahor je poudaril, da sta oba ostro obsodila rusko invazijo. Dodal je, da Slovenija Ukrajini nudi humanitarno in vojaško pomoč, in da je pomembno doseči prekinitev ognja, da bi se lahko pogajali o mirni rešitvi.

Pahor je ponovil svoje stališče, da gre za grobo kršitev mednarodnega prava. Z Anastasiadesom sta se zavzela za takojšnjo ustavitev vojne in za aktivnosti, ki bi v Ukrajino prinesle trajen mir, so sporočili iz urada slovenskega predsednika.

Poleg tega je Pahor poudaril pomembnost pomoči ukrajinskim beguncem in pohvalil stališče Cipra do tega vprašanja, izrazil pa je tudi slovensko podporo Cipru pri reševanju vprašanja razdeljenega Cipra in obsodil enostranska dejanja Turčije, ki kršijo mednarodno pravo.

Pahor je Anastasiadesa seznanil tudi z vedno bolj zaskrbljujočimi varnostnimi razmerami na Zahodnem Balkanu in s tem povezanim vprašanjem stabilnosti in varnosti za celotno regijo, pri čemer se je zavzel za vključitev držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo.

Ob tem se je Anastasiadesu zahvalil za podporo Cipra pri kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje od leta 2024-2025. Slovenijo in Ciper povezujejo temeljne evropske vrednote in enaka vizija prihodnosti Evrope, še navaja sporočilo Pahorjevega urada.

Pahor je danes obiskal tudi ciprski parlament in se sestal s predsednico parlamenta Anito Demetriu, s katero sta soglašala, da je skupna odgovornost obeh držav ohranjati Evropo dialoga in sodelovanja za prihodnje generacije.

Predsednikov obisk se nadaljuje na ciprski univerzi, kjer bo imel pogovor s študenti, ki poteka v nizu dogodkov z naslovom Pogovorimo se o Evropi. Prvi dan uradnega obiska se bo sklenil s svečano večerjo.

Obisk slovenskega predsednika na Cipru je nadaljevanje rednega dialoga med Slovenijo in Ciprom in utrjuje dvostranske politične, gospodarske, akademske in druge odnose, ob tem pa tudi možnost za identifikacijo in okrepitev drugih stikov med državama, so še navedli v uradu predsednika Pahorja.