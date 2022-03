Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je 650 milijonov ljudi na svetu invalidnih. Pojavnosti invalidnosti so v Sloveniji podobne kot drugod, in sicer ima v Sloveniji status invalida od 160.000 do 170.000 ljudi, kar je okoli 8,5 odstotka slovenskega prebivalstva. Invalidi, ki so primorani življenjske potrebe opravljati s pomočjo invalidskega vozička, potrebujejo bivalni prostor, ki je prilagojen dimenzijam in manevrskemu prostoru vozička.

Najpogostejše dimenzije so:

• dimenzija invalidskega vozička 70 x 120 x 110 cm,

• invalidski voziček s sedečo osebo 70 x 120 x 130 cm,

• najmanjši prostor za obračanje 150 x 150 cm,

• najmanjša širina hodnika za nemoten prehod 120 cm.

Toaletni prostor V tokratnem zapisu bomo podrobneje analizirali nujno potrebno opremo toaletnega prostora. Za izvedbo funkcionalne kopalnice in umeščanja sanitarne opreme smo pozorni na sledeče minimalne dimenzije elementov: • kabina za prhanje: 150 x 150 cm, • odmik umivalnika od talne površine: 80 cm, • višina straniščne školjke: 46 cm, • višini umivalnika sta prilagojena tudi višina in naklon ogledala.

Tuš kabina Tuš prilagodimo in izvedemo v višini talne obloge z rešetkastim odtokom vode. Ne umeščamo kadice, ki bi imela neporavnano višino s tlakom – vsak dvignjen element je ovira za dostopanje z vozičkom. Na stene tuš kabine umestimo stenska držala – opirala z zanesljivo nosilnostjo in primerno višino od talne površine 85 cm. V tuš lahko umestimo tudi stol z naslonjalom in podporami za roke.

Straniščna školjka Ključnega pomena je, da je višina školjke enaka višini invalidskega vozička, kar omogoča samostojno presedanje. Ne smemo pa pozabiti na pomična držala na obeh straneh školjke, v katera je mogoče vgraditi sistem za sprožitev splakovanja. Za udobnejšo higieno pa lahko umestimo dvofunkcijsko straniščno školjko, ki je danes dostopna in primerna za manjše toaletne prostore (sanitarni element ima dovod tople vode in vse potrebne instalacije za intimno higieno kot pri običajnem bideju).