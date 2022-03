Kot je zagotovil Počivalšek, ima Slovenija dovolj rezerv naftnih derivatov, da nas malo daljše težave pri oskrbi ne bodo prizadele. »Vsekakor bo država intervenirala s količinami, da zagotovimo naftne derivate,« je poudaril v izjavi za medije v Medvodah.

Pri cenah je po ministrovih besedah več možnosti ukrepanje. »Skladno z intervencijo iz blagovnih rezerv se bomo odločili, kako zagotoviti vzdržno cenovno politiko v prihodnjem mesecu. Vsekakor pa bo država skrbela za to, da cene ne bi eksplodirale,« je zagotovil.

Vlada bo, kot pravi Počivalšek, vsekakor intervenirala, če bo treba, in sicer tako glede količin kot cen. Na to temo bo v sredo potekala seja vlade, na gospodarskem ministrstvu pa pripravljajo različne scenarije za v prihodnje.

Premier Janez Janša je sicer s Počivalškom in ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem že v ponedeljek zvečer opravil sestanek z vodilnimi v Petrolu, MOL in OMV o zalogah in dobavah naftnih derivatov v prihodnjih tednih ter ukrepih za nemoteno oskrbo tudi v primeru prekinitev dobav iz Ruske federacije.

Kot je poudaril Počivalšek, so od trgovcev pridobili informacije o zalogah in nabavnih tokovih ter informacije o tem, kje so težave. »Mi pa smo jih obvestili, kako si predstavljamo vzdržno cenovno politiko v prihodnje,« je pojasnil.

Obrambni minister Matej Tonin je medtem v izjavi za medije menil, da je najmočnejša poteza, ki je na voljo Zahodu za zaustavitev ruske vojne v Ukrajini, poseg v samo »srce financiranja« te vojne, to je v nafto in plin.

»Če se bodo v prihodnjih dneh zavezniške države odločile za embargo na nafto in plin iz Rusije, bo to gotovo globoko zarezalo v Rusijo in najmočneje prizadelo vojaški stroj Vladimirja Putina,« je dejal.

S tem bi vojno po njegovih ocenah najhitreje ustavili, stališče Slovenije zato pa je, da je treba stvari maksimalno zaostriti s sankcijami takoj, »tudi če nas bo nekoliko bolelo«, je dejal.

Rusija sicer, kot je spomnil Tonin, zagotavlja okoli 12 odstotkov svetovne proizvodnje nafte. To pomeni, da imajo tudi slovenski naftni trgovci možnost najti nove dobavitelje, je prepričan. Čas zakasnitev in težav v dobavah pa bi Slovenija po njegovih besedah lahko prebrodila z naftnimi rezervami. »Z rezervami dajemo naftnim trgovcem manevrski prostor, da si zagotovijo druge vire,« je izpostavil.

Glede zemeljskega plina gre Sloveniji in Evropi po njegovih besedah na roke dejstvo, da prihaja pomlad. Po zagotovilih pristojnih so v skladiščih EU zaloge zadostne, da bo lahko unija brez težav prebrodila zaključek zime in pomlad.

»Že zdaj intenzivno delamo na tem, da bi se te potem te zaloge maksimalno obnovile,« je dejal minister. Proizvodnjo bi lahko povečale nekatere evropske države, denimo Norveška, EU pa se o povečanju dobav dogovarja tudi z arabskim svetom, je pojasnil.

Po njegovem je pomembno, da se po nepotrebnem ne ustvarja panika in da v Sloveniji ne bomo več priča podobnim prizorom, kot so se na bencinskih servisih odvijali v ponedeljek.