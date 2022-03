»Citypark se je gradil v več fazah, začeli smo februarja 2002, širitve so bile jeseni 2002 in leta 2004, od leta 2007 do 2009 pa je v takšnem obsegu, kot ga obiskovalci vidijo danes. Leta 2019 smo naredili večjo prenovo severnega dela objekta, kamor smo umestili Primark. Center smo spremenili tako, da je še bolj prijeten, saj je v njem več zelenja in svetlobe,« je na današnjem novinarskem srečanju ob 20-letnici delovanja Cityparka v Ljubljani navedel Andrej Ropret.

Več kot le nakupovalno središče Kot je poudaril, želijo delovati ne le kot nakupovalno središče in mesto dogajanja, temveč tudi kot socialno usmerjeno podjetje. »Skozi vse delovanje imamo v središču stranke. Prisluhnili smo jim v obdobju krize, imeli smo točke za cepljenje za testiranje, ob novi krizi zaradi Ukrajine pa že razmišljamo, kako bi lahko pomagali,« je povedal. Citypark skupaj s še štirimi slovenskimi središči sodi pod okrilje SES Slovenija. »V SES pišemo zelo uspešne zgodbe. Naša nakupovalna središča se vseskozi razvijajo in rastejo. Tako v Cityparku kot tudi v ostalih slovenskih središčih si bomo prizadevali, da bomo obiskovalcem še naprej ponujali veliko več kot le nakupovanje,« pa je dejal direktor SES Slovenija Toni Pugelj. Ropret je poudaril, da so številne blagovne znamke na slovenski trg stopile prav preko Cityparka, nekatere so danes le tam. »Če izvzamemo čas epidemije, nas obišče več kot devet milijonov obiskovalcev letno,« je navedel. V vseh letih so pripravili veliko dogodkov oz. približno 250 na leto. V zadnjih dveh letih jih je bilo sicer zaradi razmer manj, a ob ponovnem zagonu naštejejo veliko obiskovalcev, kar po Pugljevih besedah kaže, da si želijo druženja.