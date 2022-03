»Danes smo sprejeli odločitev, da prekinemo marketinško sodelovanje med Robertom Lewandowskim in blagovno znamko Huawei,« je v izjavi za francosko tiskovno agencijo AFP dejal nogometašev agent Tomasz Zawislak, ne da bi navedel razlog za prekinitev. »Zato je bilo izvajanje vseh promocijskih storitev z naše strani prekinjeno,« je dodal Zawislak.

Medtem pa poljski mediji poročajo, da je odločitev povezana z nedavnim člankom v britanskem dnevniku Daily Mail, ki je obtožil kitajski Huawei, da je pomagal Rusiji varovati internet proti napadom proukrajinskih hekerjev.

Huawei je v zelo kratki izjavi potrdil konec partnerstva z Lewandowskim. »Na žalost sporočamo, da se je partnerstvo z Robertom Lewandowskim končalo 7. marca. Cenimo naše dolgoletno sodelovanje in mu želimo vse dobro tudi v prihodnje.«

Poljska podružnica kitajskega podjetja je sicer navedbe Daily Maila zavrnila kot »lažne novice«. Odzvali so se tudi v slovenski podružnici in zapisali: »Novica o tem, da namerava Huawei pomagati Rusiji glede dogajanja v zvezi s kibernetskimi napadi, izhaja iz nepotrjenega vira in ne opisuje resničnega stanja.«

Lewandowski je tudi javno izrazil podporo prebivalcem sosednje Ukrajine po ruski invaziji, med tekmo pa je nosil trak v ukrajinskih barvah. »Svet ne more le mirno opazovati tega, kar se tam dogaja. Upam, da bo ves svet podprl Ukrajino,« je dejal najboljši igralec Fife za leti 2020 in 2021.