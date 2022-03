Boštjan Tavčar je vodja službe za informatiko in komunikacije na Upravi RS za zaščito in reševanje ter predavatelj za področje telekomunikacij na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.

Tavčar je ustanovni član Piratske stranke, področji, na kateri se osredotoča, pa sta digitalizacija in informacijska družba. »Vrnimo zaupanje in zgradimo državo, ki bo delala za vse nas!« je Tavčar, kot so sporočili iz stranke, dejal ob izvolitvi za predsednika. Zadnji dve leti je bil predsednik Piratske stranke Slovenije Rolando Benjamin Vaz Ferreira.

Nova podpredsednica stranke Petra Kovačec je socialna delavka, usmerjena v področji duševnega zdravja in oskrbe starejših. Vodila je delo na sklopu programskih točk o socialni državi v novem volilnem programu stranke. »Če ti od prigarane plače ostane le čas, da se zgrudiš v najet kavč, je nekaj hudo narobe. Pirati smo tu, da spremenimo jutri,« je dejala ob izvolitvi na podpredsedniško funkcijo.

Kot so še sporočili iz Piratske stranke Slovenije, odhajajo na letošnje državnozborske volitve z obsežnim programom in konkretnimi zahtevami za spremembo vsega, kar v državi in družbi vidijo kot problematično.